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【香港製造】港產消毒機械人配合人工智能　進軍日本助抗疫（有片）

商管策略 17:23 2021/01/21

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港產人工智能消毒機械人。

新冠肺炎肆虐，有香港公司推出人工智能（AI）輔助的消毒機械人，不單與政府簽下多張定單，更成功把產品賣至日本。

美時醫療（Time Medical Systems）國際銷售及營銷高級副總裁梁鏡波（Alec）說：「美時醫療在 2008 年成立，業務核心包括多款醫療影像設備，例如磁力共振機、X 光機等等，機械人是我們公司想開拓的新業務，又因為公司的技術儲備、客戶人脈都以醫療機構為主，眼見他們對消毒有著繁多而嚴格的要求，公司在大約三年前便決家在這方面投入資金，開發人工智能消毒機械人。」

加入 AI 提高效率　機械人機場應用助防疫見下頁

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人工智能消毒機械人順利完成，並在 2019 年獲多項專業認證，除了能噴灑霧化消毒液、以紫外線光管消毒，以及用等離子機消毒過濾空氣外，它更能夠自動避開障礙物和自動充電，適合用於不同場地，在新冠肺炎疫情下正好大派用場，市場反應非常好，現時除了醫院外，產品亦售與多個政府部門，亞洲國際博覽館、機場亦成為了美時醫療的新客戶。

CES 2021：新冠肺炎疫情加速科技應用普及見下頁

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準備2021明年旅遊業復甦　及早部署雲端・AI方案見下頁

另一方面，美時醫療亦透過了香港貿發局主導的 T-box 升級轉型計劃開拓海外業務，以 T-box 與海外的潛在合資格買家配對。

梁鏡波說：「T-box  計劃令我們走少了很多彎路，如果由我們尋找買家，可能花了大量時間最後卻發現對方不是我們的目標客戶。有貿發局助配對會更有效率。現在我們的機械開始進軍日本市場，並正跟中東、澳洲等地客戶磋商。日本在機械生產上非常先進，但香港的機械人發展、人工智能技術更加全面。」

美時醫療高級副總裁梁鏡波（左）及科學園霍露明。

疫情下保健飲品大流行　中藥舖攻短租快閃店華麗轉身（有片）見下頁

梁鏡波希望香港在機械人應用研發做得更好，而可見市場上無論在物流、貨倉、辦公室派送都有機械人大展拳腳的空間，在這方面我們想做更多研發，推出針對性的機械人滿足市場需求。

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撰文 : 陳文政

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