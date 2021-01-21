【大灣商機】GS1 推貨品認證　助醫藥美妝業進軍跨境電貿市場

香港目前被新冠肺炎疫情所累，令經濟活動趨停頓，香港貨品編碼協會（GS1 HK）總裁林潔貽指出，目前協會內 8,000 多個會員，正在學習跟新常態共存，甚至開拓海外市場機會。目前 GS1 有 21% 會員為醫藥、保健與美妝行業的參與者，他們在進軍中國內地市場時，均面對落地與品牌認證的問題。

該協會早前針對以上的市場需求，推出「真的碼」防偽標籤，並跟牽你康（Zenecom）合作，利用後者旗下的跨境電子商貿平台 「唯家薈」商城網絡，能實現跨境 O2O（Online-to-Offline）的市場連接。

大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊 有助本地旅遊業復甦【見下頁】

牽你康行政總裁雷劍烽指出，已經在多個大灣區市場提供物流、存倉、貨品上架，以至品牌推廣服務。

使用上，用戶能在「真的碼」直接以 app（流動應用程式）掃描貨品上編碼，配合上載相片後即能登入 GS1 設立的網站，再認證手上產品的真偽，並可同時進入網上商店再次購買。該編碼在設計上只可於該件產品上使用，編碼的影印版本將不可通過認證。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

GS1 HK 首席會員事務總監唐樹權指出，該會以半年時間爭取相關合作項目，相信有助旗下會員解決進軍內地，縮短過關流程，同時解決貨品真偽的認證問題。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】