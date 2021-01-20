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口罩廠搵麥玲玲操刀吸客! 聯乘推出多款開運風水玄學口罩 谷農曆新年旺季

商管策略 18:35 2021/01/20

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 受疫情和限聚令影響，今年香港市場氣氛較靜。企業需要不斷出新招，方可以吸引客戶注意。
                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

香港口罩廠 Mask Factory 連特別請來玄學天后麥玲玲，聯乘推出口罩。廠方今次推出的《辛丑牛年開運大四喜》主題口罩，提供包括 : 財運、健康、桃花及事業 4 款選擇。最特別的是，麥玲玲更是全程傾力參與口罩設計，在口罩中融入玄學元素，例如：金色口罩可以催財運，粉紅色口罩旺桃花，有紙筆或間條圖案口罩利事業/學業，深沉顏色口罩保健康等。新口罩預計開售時間為 1月21日下午 6 時，未有公有售價等資料。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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