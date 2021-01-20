【9 大超正設計】masklab 全新賀年Lv3口罩 單盒裝套裝禮盒同時上市 獨立包裝售$36盒起

香港口罩廠 masklab 早前已推出賀年 KF 口罩 (按此瀏覽詳情)，現在更推平面口罩和禮盒裝。



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masklab 表示，即時在門市和網店推出三個新春平面口罩系列，共 9 款設計同時面世。設計除了過年必備的花卉口罩外，更有色彩繽紛的卡通圖案，以及充滿中國風的水墨畫系列。這次推出是香港台灣同步，而在兩地將各會有不同的活動。在香港門市中，每買滿 10 個散裝口罩會送一個金牛禮盒。在台灣則是有兩款限量的新春禮盒可選購。

卡通系列：

招財貓 - 不僅超級可愛，牠也是財富，繁榮和幸運的象徵 (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童小童僅限門市散裝 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

大吉大利 - 越多橘，越多桔，自然就越多吉利！ (香港：成人中童小童均有，僅限門市散裝 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

牛到吉祥 - 火紅與金色讓您在新的一年更上一層樓 (香港：成人中童小童均有，僅限門市散裝 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）



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櫻花盛放系列：

春暖花開 - 春季最受歡迎的櫻花，帶上著名的masklab漸層 (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童僅限門市散裝，無小童 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

春色滿園 - 最美麗，盛開的花朵帶給您春節的歡樂 (香港：成人中童僅限門市散裝，無小童｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

春鳥回巢 - 祝愿鳥迎接新的繁榮的一年 (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童僅限門市散裝，無小童 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

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水墨丹青系列：

蜻蜓點水 - 代表新的開始、是優雅的象徵 (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童僅限門市散裝，無小童 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

紅尾金翅 - 精緻的彩繪金魚被認為可以為您帶來豐富的財富 (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童僅限門市散裝，無小童 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

歡呼雀躍 - 用這些相信能為您帶來風水的小鳥歡迎CNY (香港：成人有盒裝和門市散裝，中童僅限門市散裝，無小童 ｜ 台灣：成人有禮盒裝和散裝，無中童小童）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。