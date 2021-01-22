▲ 華懋延文禮士道豪宅，採用新類型的戶外環保木。

新冠肺炎肆虐市場轉差，工程界開始追求性價比更高的貨品，但由於建築材料必須安全、耐用，更要達到國際標準，大國家的建材價格一直居高不下。有公司近年引入歐洲國家建築材料，提供更加經濟實惠的貨源，開拓新市場。

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卓基建築材料公司創辧於 90 年代，市場發展部總監 Lewis Hung 說：「我們是建築材料供應商， 2000 年起開始與政府、學校合作承包各項工程，政府街市、公廁等等都是我們主要業務範圍之一。在新冠肺炎疫情下我們依然有承接大型項目，近期我們便完成了日出康城五、七、九期等等。」

Lewis 續稱，新冠肺炎疫情下項目施工速度比之前慢，成交價亦會較低，所以要調整經營策略。他解釋：「以前我們會集中做中間位至高價位的產品，近年會更加積極搜羅更加高質、性價比更高的產品供港。」

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▲ 波蘭出產的 20mm 厚瓷磚，物美價廉。

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以歐洲建築材料為例，普遍較受歡迎的西班牙、意大利瓷磚每平方呎大約要港幣 30 至 50 元，客戶新冠肺炎疫情下會想尋求低價而同時保持高質素的物料，卓基便開始跟捷克、波蘭等生活指數較低的歐洲國家合作。 Lewis 表示，這些國家供應商的技術水平亦非常高，相關的 ISO 認證、證書皆一應俱全，惟價格低接近近一半，客戶亦非常滿意。

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此外，公司亦開始引入多款新物料。Lewis 說：「例如以碳纖維造出來的假石，價格比真石低很多，仿真度極高，安裝成本極低又容易打理；又或者以環保塑膠造出的仿木物料，也是市場上唯一可回收再造並符合香港環保認證 Beam +2.0 的環保指標，這些都是在香港市場從未出現過。我希望可以透過提供更多選擇來刺激客人的消費意欲。」

Lewis 強調，建築材料行業其實頗為傳統，長時間都是賣類似物料；今次受新冠肺炎疫情影響，反而會令到很多行家都積極尋找新產品以活化市場。

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