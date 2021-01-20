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【SME學堂】AR濾鏡出神入化每日使用次數過億　成 LV・Dior 時尚界推廣新寵

數碼轉型 18:14 2021/01/20

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智能手機等用上擴增實境（AR）濾鏡，已成為現時社交平台下的新潮流。在新冠肺炎疫情下，實體活動幾乎停止，濾鏡或可幫助品牌成為商家在疫市下行銷的新寵。

AR 濾鏡已成為社交平台爭奪用戶的重要工具。據 Snapchat 去年 7 月公布第 2 季業績顯示，每日平均有 1.8 億名用戶在平台上使用 AR 效果，佔其 2.38 億名每日活躍用戶的 75.6%。

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Dior 便讓消費者在該品牌的 Snapchat 帳號，使用指定濾鏡預覽新款產品試穿的樣子。

時尚界是積極使用 AR 濾鏡宣傳的行業之一。多個奢侈品牌都推出自家濾鏡，讓消費者足不出門也可「試穿」產品。其中 Dior 便讓消費者在該品牌的 《 Snapchat》帳號，使用指定濾鏡預覽新款產品試穿的樣子。此外，路易威登（Louis Vuitton）為配合全球專門店重開後的彩虹櫥窗設計，推出彩虹濾鏡，將經典花紋上的鑽石、星星與花朵，配搭手繪彩虹蠟筆線條，為用戶的自拍照帶來色彩。

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Photo：YouTube、l'officiel usa、jypsyvloggin

撰文 : 廖淑瑩

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