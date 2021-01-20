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【管理Tips】放假照覆公司Msg・電郵無間輪迴 兩招解決打工仔無法放工困局

商管策略 17:02 2021/01/20

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打工仔每逢放假，會不會發現自己「不由自主」、「身不由己」檢查公司電子郵箱或回覆工作群組訊息。是患上強迫症嗎？當然不是，但碰到這種無法真正放工的窘境，應早日消除這種壓力，為自己找找「充充電」的時間。

經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀見下頁

（1）開發建立「身份認同」

《Fast Company》提到，若一個人停不下加班的腳步，很可能是「自我認同」造成。當人的身份認同主要源於工作時，正面來看可以增加效率和動力；但反過來就成為無法好好休息的原因，因為會下意識帶著這個身份到假期，當然很難好好休息。

要解決這個問題，最直接方式理應是消除腦海裏的工作身份，但愈想剔除它，愈容易造成反效果；更佳解決方法是「接受自己在不同時間點，會有不一樣的身份認同」。舉例，你可能是假日烹飪愛好者，當你轉換到另一個身份時，真正享受休息時間。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

當一個人的身分認同主要源於工作時，正面來看可以增加效率和動力；但反過來就成為無法好好休息的原因，因為會下意識帶著這個身分到假期。

你的工作中了幾項？5個比低薪更危險的「無得撈」訊號見下頁

（2）降低對數碼產品依賴擺脫焦慮

從長期角度來看，這可能是治標不治本的方法，因此最好還是找到自己與數碼產品的相處之道。大家可嘗試「數碼極簡主義」策略，它不代表刪除所有 app（流動應用程式）或關掉所有通知，而是要在特定時間中，哪些數碼工具真的可以帶來最高的價值。

舉例，有些公司的粉絲專頁經常在周末舉辦活動或直播，你可以稍微關心一下，掌握社用戶的反應是否如當初所預期。但很多公司系統自動回報營運數據的郵件，就不必要在周末查看，假期過後再集中檢視即可。

禮勿亂送！同事交換禮物「中伏」隨時減人緣見下頁

「數碼極簡主義」不代表刪除所有 App 或關掉所有通知，而是要在特定時間中，哪些數碼工具真的可以帶來最高的價值

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、Rawpixel

撰文 : 廖淑瑩

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