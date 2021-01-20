【疫市直擊】深水埗強檢 食店批治標不治本・黃金腦場：生意最少跌3成

新冠肺炎疫情反覆，確診數字又有回升，政府宣布將深水埗核心區劃出強制檢測範圍，範圍包括黃金商場，有電腦商戶直言生意急跌三成。

深水埗強制檢測範圍北至北海街，東至廟街兩旁，西至新填地街，南至寧波街，受影響大廈約 70 幢。「強檢」範圍內有不少人流密集的購物熱點，包括高登/黃金電腦商場、福仁、鴨寮街及「玩具街」等。

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▲ 「飛揚電腦設備」負責人葉子揚。

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在深水埗黃金電腦商場經營電腦產品生意的「飛揚電腦設備」，負責人葉子揚表示，昨天（1 月 19 日）消息一出人流急跌 3 成。他說：「新冠肺炎疫情下我們生意一直沒下跌過，甚至比之前更旺，因為好多人都要 home office（在家工作），對電腦需求大了不少，但今次政府宣布強制檢測，人流明顯立即下跌，我估計一段時間內人流要跌 3 至 4 成，要過一段時間才能慢慢回升。」

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同樣位於深水埗的公和荳品廠董事蘇意霞指出，生意同受影響。她解釋，之以前 3 波新冠肺炎疫情只打擊堂食生意，現在連外賣生意都會變得難做，透過第三方外賣平台的客人看完新聞後也會有意識避開深水埗餐廳

蘇意霞說：「我們也很希望防疫措施有效，也願意配合，但只劃這一區是否真的有用？要劃的話就應該將油尖旺、佐敦都劃入，徹底篩查才幫到件事。另一方面，強制檢測不少細節都令人失望，例如竟然還要用紙筆登記資料，現在連最普通的展銷會都用 QR Code（二維碼）做電子登記，現在竟然要我們一大班人共用文具，想想也知道有問題。」

▲ 公和荳品廠董事蘇意霞。

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