  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (三) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】深水埗強檢 食店批治標不治本・黃金腦場：生意最少跌3成

業界頭條 14:53 2021/01/20

分享：

新冠肺炎疫情反覆，確診數字又有回升，政府宣布將深水埗核心區劃出強制檢測範圍，範圍包括黃金商場，有電腦商戶直言生意急跌三成。

深水埗強制檢測範圍北至北海街，東至廟街兩旁，西至新填地街，南至寧波街，受影響大廈約 70 幢。「強檢」範圍內有不少人流密集的購物熱點，包括高登/黃金電腦商場、福仁、鴨寮街及「玩具街」等。

花市取消又復辦　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）見下頁

「飛揚電腦設備」負責人葉子揚。

留在家禮物家品銷情疫市升　港產手工蠟燭擴充實體店見下頁

在深水埗黃金電腦商場經營電腦產品生意的「飛揚電腦設備」，負責人葉子揚表示，昨天（1 月  19 日）消息一出人流急跌 3 成。他說：「新冠肺炎疫情下我們生意一直沒下跌過，甚至比之前更旺，因為好多人都要 home office（在家工作），對電腦需求大了不少，但今次政府宣布強制檢測，人流明顯立即下跌，我估計一段時間內人流要跌 3 至 4 成，要過一段時間才能慢慢回升。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

留在家禮物家品銷情疫市升　港產手工蠟燭擴充實體店見下頁

同樣位於深水埗的公和荳品廠董事蘇意霞指出，生意同受影響。她解釋，之以前 3 波新冠肺炎疫情只打擊堂食生意，現在連外賣生意都會變得難做，透過第三方外賣平台的客人看完新聞後也會有意識避開深水埗餐廳

蘇意霞說：「我們也很希望防疫措施有效，也願意配合，但只劃這一區是否真的有用？要劃的話就應該將油尖旺、佐敦都劃入，徹底篩查才幫到件事。另一方面，強制檢測不少細節都令人失望，例如竟然還要用紙筆登記資料，現在連最普通的展銷會都用 QR Code（二維碼）做電子登記，現在竟然要我們一大班人共用文具，想想也知道有問題。」

公和荳品廠董事蘇意霞。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【限聚令】限聚措施僅延長 1 周至27日　傳政府盼望新年前放寬晚市禁堂食及重開處所
2021/01/19
【限聚令】限聚措施僅延長 1 周至27日　傳政府盼望新年前放寬晚市禁堂食及重開處所
【花市翻生】年宵市場「重開」攤檔減半　網上花店：政策混亂過年部署全打亂
2021/01/19
【花市翻生】年宵市場「重開」攤檔減半　網上花店：政策混亂過年部署全打亂
商場 疫情 新冠肺炎疫情 深水埗 黃金電腦商場 零售 病毒檢測 檢測中心

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣