【疫市營商】疫情衝擊本地中小企經營　銀行業：轉數碼金融服務解困局

新冠肺炎疫情打擊本港中小企，但銀行業界指現時跟內地貿易相關的中小企的商業活動有復甦跡象。此外，中小企受疫情影響，令他們進一步透過科技使用金融服務。

星展香港行政總裁龐華毅日前出席亞洲金融論壇（Asian Financial Forum）時表示，本港中小企數目達 34 萬間，佔整體商業活動近 98%。但新冠肺炎疫情導致遊客大幅減少，嚴重打擊本地中小企經營，惟內地貿易相關的中小企的商業活動已見反彈。

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龐華毅又指，新冠肺炎疫情令中小企進一步透過科技使用金融服務。現時星展約有兩成客戶屬中小企，當中約一半客戶傾向以數碼渠道跟銀行溝通。中小企普遍面對開戶及融資困難的問題，銀行的數碼平台可提供貿易融資、國際資金往來等服務。龐華毅認為未來銀行數碼化應更積極參與網上生態圈，如與內地大型電子商貿平台合作等。

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▲ 星展銀行（香港）行政總裁龐華毅。（資料圖片）

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本港中小企面對融資困難，政府曾推出「百分百擔保特惠貸款」。中小企業界早前透過網上財政預算諮詢會，向財政司司長陳茂波提出加強「百分百擔保特惠貸款」計劃，如增加貸款金額上限，令更多業界受惠。

▲ 中小企普遍面對開戶及融資困難的問題，銀行的數碼平台可提供貿易融資、國際資金往來等服務

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