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【管‌理‌Tips】Tesla 炒公關但請人管理 Elon Musk 社媒帳戶要十項全能？

商管策略 12:36 2021/01/20

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從產品到公司內部員工一直到公司頭目 CEO（執行長）本人的行事作為，Tesla 一直打破常規。最近的新創舉是解散美國的公關部門，公司已幾個月未有回應傳媒詢問。現時 Tesla 在招募新血，集中火力管理公司創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）本人的 Twitter。

去年 Tesla 解散美國的公關團隊，被外媒視為第一間拒絕跟媒體交流的汽車製造商。原本的公關部員工有些轉到 Impossible Foods、WhatsApp 等企業任職，甚至轉行。Tesla 解散公關部門後，現時唯一獲得官方資訊的渠道就是透過 Elon Musk 本人的 Twitter 帳戶，且不一定是有問必答。

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現時唯一獲得官方資訊的渠道就是透過馬斯克的 Twitter。

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現在 Tesla 正在招聘客戶服務人員管理 Elon Musk 的 Twitter 帳戶，並實行遙距工作。該公司希望這個職位是透過適當的渠道解決或上報投訴，並以批判思維管理社交平台的上報流程。

不僅針對社交媒體改革，Tesla 亦採用非一般的溝通方式與客戶溝通。但公司過去與客戶溝通一直為人詬病，儘管 Tesla 為了改善溝通，正在簡化客戶服務流程，甚至讓車主直接將問題上報給公司高層，但讓 Tesla 看到你最好方法還是在 Elon Musk 的 Twitter  帳戶留言。

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Photo：unsplash、Daniel Oberhaus

撰文 : 廖淑瑩

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