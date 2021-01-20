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【SME學堂】Donki激安之殿堂首次進軍台灣　經營環境差過香港如何解拆？

商管策略 13:31 2021/01/20

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日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」進軍台灣，首間門市「DON DON DONKI西門店」日前在台北西門町開業。DONKI 這時在台灣開設門市，短期內可吸引不少市民前往消費、一解無法出國旅遊欲望。但長期而言，DONKI 產品定價將其經營挑戰之一。

「DON DON DONKI西門店」樓高 3 層，售賣多款日本直送商品，包括美妝、零食餅乾、服飾雜貨、新鮮蔬果、海鮮及即製熟食等，也將 24 小時提供服務。DONKI 首間台灣門店最終落戶在西門商圈，台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司董事長竹內三善表示，集團的海外開店策略，首先會在該地區最中心的地段開設門店，以擴大認知度。

DON DON DONKI 驚安再開新店!? 月底將於 D∙PARK 開張見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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激安・驚安・DONKI？拆解激安の殿堂「分身」由來見下頁

雖然不少遊客此為台灣的物價較低，但價格成為 DONKI 在台灣業務的重大挑戰。商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍指，日本的物價約是台灣的 3 倍，即使產品在日本的售價較低，但對台灣人仍屬高價，還未計關稅、物流等費用。

此外，台灣旅客到日本 DONKI 大肆採購，大多是為了買手信；相反在台灣的 DONKI 消費減少了出國氣氛，消費者購買大量商品的慾望或衝動也會消失。

驚安の殿堂分店愈開愈多 三大你不知道的定價・付款秘密見下頁

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Photo：DON DON DONKI Taiwan

撰文 : 廖淑瑩

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