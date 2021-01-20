【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

網店 Miffia's Place 提供口罩優惠，購買名廠 Medicom Premier Safe+ Mask 有超特價。



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Miffia's Place 指，現時醫管局專用的 Medicom Premier Safe+ Mask 正以特價發售。一盒口罩售價僅 $39，清貨價 $100/3 盒，平均不用 $34/盒。Medicom Premier Safe+ Mask 口罩支援 Level 1 防護，成人尺寸，非獨立包裝一盒 50 個。

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Medicom 口罩規格



-ASTM Level 1

-BFE & PFE > 95%

-Flammability Class 1

-Synthetic Blood Penetration Resistance > 80mmHg

-一盒50片 非獨立包裝 藍色

-中國製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。