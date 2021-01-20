【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個

莎莎表示，MEDEIS URBAN、JOYFUL 和淨色口罩，在門市和網店正進行買 1 送 1 優惠。



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MEDEIS URBAN 和 JOYFUL 口罩擁有多種獨特顏色的口罩，每個系列一盒已齊 5 款口罩顏色，為成人 Level 口罩。此口罩售價為 $158 盒/50個，連同買 1 送 1 優惠後平均售 $79 盒。淨色款口罩售價更平，一盒一色，售價為 $148 盒/50個，連同買 1 送 1 優惠後平均售 $74 盒。

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快適嘉口罩規格



-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 2

-EN 14683：2019 Type IIR

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-中國製造

-50個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。