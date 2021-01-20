【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個

上一篇文章
【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 現貨售 $98/60個起
莎莎表示，MEDEIS URBAN、JOYFUL 和淨色口罩，在門市和網店正進行買 1 送 1 優惠。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
MEDEIS URBAN 和 JOYFUL 口罩擁有多種獨特顏色的口罩，每個系列一盒已齊 5 款口罩顏色，為成人 Level 口罩。此口罩售價為 $158 盒/50個，連同買 1 送 1 優惠後平均售 $79 盒。淨色款口罩售價更平，一盒一色，售價為 $148 盒/50個，連同買 1 送 1 優惠後平均售 $74 盒。
【其他內容】 Mask Factory Facewear 時裝系列口罩 惠康超市售 $38 盒 第二件半價
快適嘉口罩規格
-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 2
-EN 14683：2019 Type IIR
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm
-中國製造
-50個裝
口罩購買連結<<<
【其他內容】【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起
【其他內容】 【附購買連結】日本製造口罩特價祭! Medicom 三文魚售 $139 盒 / 平和 3D 各款售 $149 盒
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟