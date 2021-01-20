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【附購買連結】一盒齊款! 快適嘉納米賀年口罩售 $88盒

行內熱話 02:50 2021/01/20

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香港口罩廠快適嘉表示，現正發售納米賀年口罩。
              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

快適嘉主力推出納米口罩，納米口罩的特點是比一般熔噴更耐用，過濾力也強。今次發售的是印上賀年圖案的新款，原價為 $98 盒，現售 $88，有 32 個共 4 款的賀年口罩。

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】 Mask Factory Facewear 時裝系列口罩 惠康超市售 $38 盒 第二件半價

快適嘉口罩規格

4mm 無痛耳帶
過濾層 Filtration layer : 30 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber
細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >98%
粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>99%
防血液渗透 Synthetic Blood Penetration ≥160mmHg
可燃性 Flammability Class 1
成人尺寸 
每盒 32 片

售價:$88

 口罩購買連結<<<

【其他內容】【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起

【其他內容】 【附購買連結】日本製造口罩特價祭! Medicom 三文魚售 $139 盒 / 平和 3D 各款售 $149 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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