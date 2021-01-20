【附購買連結】一盒齊款! 快適嘉納米賀年口罩售 $88盒

香港口罩廠快適嘉表示，現正發售納米賀年口罩。



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快適嘉主力推出納米口罩，納米口罩的特點是比一般熔噴更耐用，過濾力也強。今次發售的是印上賀年圖案的新款，原價為 $98 盒，現售 $88，有 32 個共 4 款的賀年口罩。

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快適嘉口罩規格



4mm 無痛耳帶

過濾層 Filtration layer : 30 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber

細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >98%

粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>99%

防血液渗透 Synthetic Blood Penetration ≥160mmHg

可燃性 Flammability Class 1

成人尺寸

每盒 32 片

售價:$88

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。