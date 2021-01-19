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【花市翻生】年宵市場「重開」攤檔減半　網上花店：政策混亂過年部署全打亂

業界頭條 21:05 2021/01/19

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新冠肺炎肆虐，年宵市場（花市）一度宣布取消，花農需另謀出路，政府「突然」宣布花市復辦，有網店表示政策「彈出彈入」影響到年花銷售計劃。

政府今天（1 月 19 日）宣布年宵花市將恢復舉行，並傾向在維多利亞公園、花墟公園、葵涌運動場共 15 個原址舉辦，惟規模縮減一半。

鮮花禮盒零售生意慘淡 改推B2B抗疫花籃救市見下頁

成立 3 年的網上花店 Sa Fleur 業務包括零售、花材工作坊和花束禮盒等。聯合創辦人 Alan Yuen 指出，先前政府宣布停辦年宵市場宵，所以公司研究過推出新產品填補市場缺口。他解釋：「我們本身有賣蘭花，今年可能會推出自助式年花，整套產品除了蘭花外還有配花、花瓶等，客人收到後我們會教他們如何插花，為家裏做好布置。」

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

Sa Fleur 因應疫情計劃推出自助式年花。

政府突然間宣布再辦年宵，客人勢必再次傾向到花市買花。 Alan Yuen 表示，新項目仍會繼續，但進貨量將不會像之前預計般進取。

展銷舖位轉陣短租　香港人糯米糍蝕住做為養活員工見下頁

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撰文 : 陳文政

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