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【附影響範圍圖】港新增 56 宗確診 深水埗高登/黃金腦場/福仁/玩具街 被納入指定強檢範圍 商戶怕影響生意

業界頭條 19:50 2021/01/19

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本港新冠肺炎疫情仍然反覆，截至今天 (19 日)凌晨，本港新增 56 宗確診個案（編號由 9666 至 9721），有 32 女 24 男，年齡由 2 歲至 95 歲。所有確診個案中，包括 1 宗從印尼輸入的個案，其餘 55 宗均為本地個案，當中有 23 宗屬源頭不明個案。
              
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截至今天下午左右，衛生防護中心已接獲超過 60 宗初步確診，當中有約 30 宗都是在油麻地流動檢測站及檢測中心找到的。另外，政府宣佈，原定本周四屆滿的社交距離措施，將延長 7 天。

此外，食物及衞生局副局長徐德義表示，政府指定檢測區內劃出核心區，深水埗範圍包括北至北海街，東至廟街兩旁，西至新填地街，南至寧波街，受影響大廈約有 70 幢。同時，徐指出指定強制檢測範圍將擴至深水埗，並會在今晚刊憲劃出區域，這範圍包括：西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南到荔枝角道（範圍可參考下圖），政府將會在楓樹街運動場設立流動採樣站，以及延長官涌體育館及廣東道流動採樣站。被納入指定檢測區內的大廈住址，如有一人確診新冠肺炎，則逸棟大廈全棟的住客，均須強制接受檢測。

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在這個新增的深水埗「強檢」範圍內，有不少人流密集的購物熱點，如高登/黃金電腦商場、福仁及「玩具街」等。有腦場商戶擔心，政府此舉或影響市民去該區的意欲，影響生意。

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撰文 : 張文啟

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