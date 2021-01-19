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【限聚令】限聚措施僅延長 1 周至27日　傳政府盼望新年前放寬晚市禁堂食及重開處所

行內熱話 17:22 2021/01/19

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本港新冠肺炎疫情反覆，政府宣布將一系列社交距離措施延長 1 星期，至 1 月 27 日（星期三） ，意味二人限聚令、晚市禁堂食等措施將會維持。但政府今次將措施只延長 1 星期，有傳當局因應農曆新年將至，希望視乎疫情走勢，略為放寬限聚令。

彈出又彈入花農小檔主點算？傳年宵有望原址重開 或縮短開放時間晚上9時見下頁

消息指，政府原本計劃放寬限聚措施，但由於近日油麻地等多區接連爆發新冠肺炎，因此當局希望可逐步放寬現行措施，特別是農曆新年在下月中來臨。若疫情在未來兩星期持續下降，政府會考慮放寬限聚令，如食肆每枱最多兩人提高至 4 人或 6 人和恢復晚市堂食，有機會讓市民吃團年飯。王於重開處所方面，美容院、健身中心亦較大機會有限度復業。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

有傳政府決定「復辦」年宵市場，但開放時間會縮短至晚上 9 時，並設人流管制

復業訴求大美容院稱不排除工業行動 因林鄭指社交距離限制措施將延長見下頁

至於政府早前宣布取消原定 2 月在 15 個地點舉行的年宵市場，但政府在一片反對聲音下，決定「復辦」年宵市場，但開放時間會縮短至晚上 9 時，並設人流管制。

消息指政府正研究美容院可重開 但需安裝「安心出行」作記錄見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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