  • 24°C
香港時間 : 2021122日 (五) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】超市開火鍋店兼賣周邊產品　業績突破半億的生意經（多圖）

商管策略 14:17 2021/01/22

分享：

超級市場竟然進軍飲食界兼開設限定火鍋店，還要在新冠肺炎疫情未完之時？台灣零售集團「全聯福利中心」（全聯）去年 9 月開設快閃火鍋店「全火鍋」，至今已賣出 2.2 萬個火鍋，更帶動門市火鍋湯底業績突破 2 億元新台幣 （約港幣 5,538 萬元）。

東京疫情「緊急事態」日本和民料蝕4000萬 難攻外賣轉多角度救市（多圖）見下頁

在新冠肺炎疫情期間，全聯租用店舖準備開火鍋店時，並未表明是全聯的身份，故當時還遭業主相勸不要這麼衝動、在市況欠佳時開火鍋店。但「全火鍋」的行銷策略反應似乎不錯，店舖還未開張就顧客打到全聯總部詢問訂位時間。

全火鍋更設計出一系列限定周邊產品，如 T恤、襪子、購物袋等，另外也推出 3 款聯名限量商品，如康乃馨醫療級口罩、東鑫韓流款抗機能口罩、柏克金玻璃杯啤酒。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從不加價・平均排3小時入座 壽司郎2招疫市搶150億生意見下頁

從售賣新鮮食品雜貨到經營火鍋店，全聯也找來合作夥伴助攻，如找來網紅廚師「聖凱師」製作湯底和米芝蓮星級主廚合作推出沾醬，並使用日本柳宗理的鍋具及杯碗盤、戶外露營品牌 Snow Peak 的加湯壺，從食材到器具的品質都不馬虎，提升消費者用餐體驗。

除了火鍋，店內還有雞尾酒、果汁，以及售賣全聯自家甜品 we sweet、美味堂滷味，增加自家品牌曝光率。

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：全火鍋

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【環保商機】服務興盛變生態災難？ 回收餐盒・無人機助外賣平台更環保
2021/01/13
【環保商機】服務興盛變生態災難？ 回收餐盒・無人機助外賣平台更環保
【疫市直擊】賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）
2021/01/13
【疫市直擊】賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）
零售 商業營銷 市場拓展 疫情 台灣 超市 火鍋

下一篇文章

【疫市營商】傳統行業疫情生意難突破？港建材商轉引入歐洲二線國家產品活化市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣