【SME學堂】超市開火鍋店兼賣周邊產品　業績突破半億的生意經（多圖）

超級市場竟然進軍飲食界兼開設限定火鍋店，還要在新冠肺炎疫情未完之時？台灣零售集團「全聯福利中心」（全聯）去年 9 月開設快閃火鍋店「全火鍋」，至今已賣出 2.2 萬個火鍋，更帶動門市火鍋湯底業績突破 2 億元新台幣 （約港幣 5,538 萬元）。

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在新冠肺炎疫情期間，全聯租用店舖準備開火鍋店時，並未表明是全聯的身份，故當時還遭業主相勸不要這麼衝動、在市況欠佳時開火鍋店。但「全火鍋」的行銷策略反應似乎不錯，店舖還未開張就顧客打到全聯總部詢問訂位時間。

全火鍋更設計出一系列限定周邊產品，如 T恤、襪子、購物袋等，另外也推出 3 款聯名限量商品，如康乃馨醫療級口罩、東鑫韓流款抗機能口罩、柏克金玻璃杯啤酒。

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從售賣新鮮食品雜貨到經營火鍋店，全聯也找來合作夥伴助攻，如找來網紅廚師「聖凱師」製作湯底和米芝蓮星級主廚合作推出沾醬，並使用日本柳宗理的鍋具及杯碗盤、戶外露營品牌 Snow Peak 的加湯壺，從食材到器具的品質都不馬虎，提升消費者用餐體驗。

除了火鍋，店內還有雞尾酒、果汁，以及售賣全聯自家甜品 we sweet、美味堂滷味，增加自家品牌曝光率。

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Photo：全火鍋