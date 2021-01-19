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【1盒齊6色】玩色配搭系列! Smile365 賀歲特別版口罩禮盒 獨立包裝售 $59/30個起

行內熱話 17:37 2021/01/19

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日本城表示，針對新年特別推出 Smile365 賀歲特別版口罩。
             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次節日限定的 Smile365 賀歲特別版口罩禮盒，以充滿新春氣氛的禮盒包裝。今次新推的口罩 1 盒口罩已有齊 6 隻色牡丹紅 / 繡球紫 / 玫瑰藍 / 櫻花粉 /浪漫粉紫 / 珊瑚藍，口罩更是 100%香港製造,支援 Level 3 高防護級別。 

    點擊圖片放大
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【其他內容】 最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

Smile365 口罩規格

100%香港製造

ASTM Level 3

EN14683 TYPE IIR

BFE、PFE、VFE>99%

STC 優質[正]印

口罩上印有笑臉LOGO

口罩兩側壓線設計，剪裁更貼面

3mm 扁繩掛耳帶 配戴舒適

每片獨立包裝 方便衛生

售價:$118/2盒；平均每盒 $59 

口罩購買連結<<

【其他內容】【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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