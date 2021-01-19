【旅遊業失守】失業率公布前夕東瀛遊遣散全部導遊　政府：無意再推保就業計劃

政府今日公布去年 10 月至 12 月的失業率，但在公布前夕東瀛遊宣布，遣散全部導遊，涉及 120 名員工。本港疫情下失業率高企，企業不斷裁員，行政長官林鄭月娥表示，目前無意推出新一輪保就業計劃或失業援助金。

東瀛遊執行董事禤國全指，被遣散主要是日本團、歐洲等地長線團的導遊。公司將動用港幣 2,000 萬元作遣散費之用，平均每人 16.6 萬元，東瀛遊承諾待新冠肺炎疫情緩和，旅遊業復甦後，會優先重新聘請該批導遊。

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禤國全表示，導遊 9 成收入來自帶團小費，疫情下收入大減，只餘 1 成屬底薪，且目前員工幾乎每月只工作 3 至 4 日，底薪幫補生活有限。公司考慮到全球新冠肺炎疫情持續，旅遊業恢復無期，忍痛作出遣散決定。

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▲ 本港疫情下失業率高企，企業不斷裁員，行政長官林鄭月娥表示，目前無意推出新一輪保就業計劃或失業援助金

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面對本港失業率高企，有政黨多次建議政府設立失業援助金。特首林鄭月娥表示，明白在新冠肺炎疫情下多個行業已停業超過兩個月，但目前無意推出新一輪保就業計劃或失業援助金。她指，政府去年面對重大赤字，加上失業援助金在香港難以實行，涉大量公帑。

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Photo：Justina Simon Giga