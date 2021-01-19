HKCERT：釣魚攻擊升35％　AI欺詐或升溫

去年本地保安事故報告較去年下跌 12% 至 8,346 宗，當中以殭屍網絡與網絡釣魚佔多數，後者的數量更上升 35%。生產力局 HKCERT 資訊保安顧問羅恩諾（上圖左）指出，去年勒索攻擊以大型企業為主要目標，特別是在新常態下更多工作與日常活動以網上方式進行，針對本地的數字而言，黑客借疫情資訊作為網絡釣魚的魚餌。

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另一方面，生產力局數碼轉型部總經理兼 HKCERT 負責人陳仲文（上圖右）則預計，在 2021 年會有更多網絡風險出現，特別在新 5G 通訊與物聯網協定下，將來業界會發現更多相關系統與網絡漏洞。再加上人工智能欺詐（AI Frauds）開始盛行，各地政府已開始制定相關法規，以至是行業標準。

他同時提醒用戶需要留意流動支付，以至黑客借供應鏈攻擊繞過企業保安系統的情況，更指出本地網站需盡快更新至 TLS 1.2 或 1.3 以上的 HTTP 加密制式，避免因相關支援服務終止而引伸網絡保安問題。

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