彈出又彈入花農小檔主點算？年宵原址重開 規模將會減半 (不斷更新)

本港新冠肺炎疫情再次「反彈」，政府早前宣布取消原定 2 月舉行的農曆年宵市場及新春市場，引起花農不滿。政府傍晚宣布，傾向在 15 個原址舉辦年宵市場，但規模將會縮減一半。現時亦設有紅外線點算人數，以作人流管制。

食物及衞生局局長陳肇始指，目的是在疫情下減低疾病傳播機會，保障市民健康，在回應社會訴求的同時將銷售活動風險維持在可控範圍內。年宵市場除了規模將會縮減一半，政府亦會利用科技監察人流。陳肇始又指，攤檔經營者需提供員工名單及聯絡方法，方便以後追踪個案，而花市啟市前檔主及員工需要進行由政府免費提供的病毒檢測。

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因應疫情，政府將會管制年宵市場入場人數。機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑指，將在場地入口設立紅外線探測儀，為入場人士探測體溫，並會利用紅外線點算人數。紅色代表最多、黃色代表普通、綠色表示最少，資訊會在每個場地顯示，並上載至專設網頁。

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