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彈出又彈入花農小檔主點算？傳年宵有望原址重開 或縮短開放時間晚上9時

業界頭條 12:50 2021/01/19

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本港新冠肺炎疫情再次「反彈」，政府早前宣布取消原定 2 月舉行的農曆年宵市場及新春市場，引起花農不滿。但有消息指，食環署傾向繼續在全港各區照辦年宵市場，暫計劃將開放時間劃一縮短至晚上 9 時。

行政長官林鄭月娥今早出席在行政會議前表示，考慮到市民在農曆新年期間會有應節活動，加上如果禁辦花市，可能會令一些售賣年花的地方有大量人流，增加新冠肺炎疫情爆發風險。

一年一次收入偏遇花市取消 疫情未完花農靠熟客撐住（有片）見下頁

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立法會漁農界議員何俊賢在 Facebook專頁中表示，曾約政府與業界會面，但對食物及衞生局三度延後會議，表示極度遺憾。他續指，政府在取消年宵的後續工作上毫無準備，令花農及檔主無所適從，需自謀出路。對於有消息指政府考慮重開年宵，但消息至今仍未能確認，加上溝通困難，令花農、檔主及他本人進退維谷，要求政府向公眾公布最終決定。

維園年宵取消也不怕！王維基HKTVmall辦花市支持本地花農 見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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