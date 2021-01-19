【大灣區就業】最高獲13萬元就業補貼！ 深圳前海推3大措施招攬港澳人才

在 2020 年施政報告中，特首林鄭月娥提出多項支援香港年青人到大灣區就業的措施。當中深圳前海亦「重金」推出就業創業、租樓、交通等各方面的補貼，吸引港澳人才到當地發展。

(1) 前海企業聘用港澳畢業生可獲資助

可分別給予大專（包括副學士）港幣 1 萬元、本科生 2 萬元、碩士 3 萬元及博士 5 萬元的一次過資助。條件之一是畢業證書發放之日起，5 年內與前海企事業機構簽訂 2 年期限以上的勞動合約，並在該機構實際工作滿 1 年。

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至於在香港或澳門取特執業資格證書的港澳青年，與前海企事業機構簽訂 2 年期限以上勞動合同，且在該單位實際工作滿 1 年，則可獲得一次過港幣 5 萬元資助。前海企事業機構每聘用 1 名符合條件的港澳青年畢業生，亦可獲 2,000 元資助。

按照目前政策，若一位港澳籍博士到前海就業，可憑學歷獲得一次過資助港幣 8 萬餘元。取得符合條件的執業資格證書的博士，可額外再獲 5 萬元資助，亦即最高可獲約 13 萬元就業資助。

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（2） 創業啟動基金



創業方面，前海當局會給予具市場潛力的港澳青年一筆過創業啟動基金。如企業入駐前海管理局主辦的前海創業園區 6 個月以上，可獲得一筆過 5 萬元資助。

（3）租住前海人才房屋、獲租金津貼

港澳青年在前海就業或創業，且在深圳未擁有自住房屋，以及未有租住任何形式的保障性質房屋或政策優惠性質的房屋，可獲前海分別一筆過給予大專（包括副學士）1 萬元、本科生 1.5 萬元、碩士 2.5 萬元，以及博士 3 萬元租金資助。符合條件的深圳創業就業港澳青年還可申請租購人才房屋。

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Photo：前海在香港、前海深港青年夢工場