【在家工作】辦公室為三藩市貢獻近75％GDP　全面WFH隨時影響經濟

在家工作（WFH） 隨時會影響整體1經濟？美國三藩市正面對這個情況。據當地政府發表的 5 年財政計劃顯示，辦公室行業為三藩市的本地生產總值（GDP）貢獻近 75%，而在家工作的普及，將對當地未來 5 年的城市經濟產生巨大影響。

計劃指，如果疫苗廣泛接種和新冠肺炎疫情消退，上班族可以回到市區辦公室，令三藩市的 GDP 和就業市場將能回復到疫情前的水平。此外，如果辦公室租戶及員工認為，延長在家工作或搬遷的成本效益超過生產力損失，勢將打擊三藩市的辦公室和地產市場。如果上班族毋須在市區辦公室工作或被要求居住在灣區（Bay Area），將嚴重打擊該區經濟。

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▲ 延長在家工作或搬遷的成本效益超過生產力損失，這將會打擊三藩市的辦公室和房地產市場

衛星辦公室・混合工作 兩地辦公成疫後新趨勢【見下頁】

隨著在家工作成為趨勢，三藩市物業租金出現下跌。據房地產研究公司 Green Street Advisors 指，目前當地有近 30% 的辦公室空置，而且租金開始下跌。

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Photo：Unsplash、pexels、Thomas Hawk