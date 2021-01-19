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【業界反彈】復業訴求大美容院稱不排除工業行動　因林鄭指社交距離限制措施將延長　

業界頭條 10:11 2021/01/19

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美容業界向政府提出「閉環式管理」，包括執行預約制並做記錄、每14日安排員工進行檢測、要求客人填寫健康申報表，以及鼓勵客人進行檢測及使用「安心出行」

本港新冠肺炎疫情未有緩和跡象，昨日新增個案再度破百。行政長官林鄭月娥今早（１ 月 19 日）出席行政會議前指，按照目前疫情，市民要有心理準備，現時各項社交距離措施將繼續延長。至於在防疫措施下必須停業的美容業，就促請政府批准盡快復工，否則不排除業界會有工業行動。

林鄭月娥表示，對於個別行業的復業訴求，她已交由各政策局研究。至於年宵市場早前宣布取消，她表示，將會有新安排，會與花農商討。有消息指，政府會將年宵市場分散在全港各區的足球場、籃球場等戶外場地舉行，只設濕貨攤檔，希望分散人流。當局計劃優先安排早前受影響的商戶或花農加入。

政府研處所重開強制裝安心出行 美容業：不影響經營只驚疫情無客來見下頁

政府會將年宵市場分散在全港各區的足球場、籃球場等戶外場地舉行，只設濕貨攤檔。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

消息指政府正研究美容院可重開 但需安裝「安心出行」作記錄見下頁

至於已被勒令停業 3 次的美容院，業界向政府提出「閉環式管理」，包括執行預約制並做記錄、每 14 日安排員工進行檢測、要求客人填寫健康申報表，以及鼓勵客人進行檢測及使用「安心出行」。業界在本月 21 日（星期四）設下「死線」，要求政府在限期前，宣布讓業界復工或提供補償，否則不排除有絕食更激烈的工業行動。

美容院不排除有絕食更激烈的工業行動。

陳肇始：商場或需提早關門強制裝「安心出行」 租戶：無半日生意仲要幫疫情埋單？見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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