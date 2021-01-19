【附購買連結】日本製造口罩特價祭! Medicom 三文魚售 $139 盒 / 平和 3D 各款售 $149 盒

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香港政府 42 億元買口罩 部分口罩至今仍未收貨 也曾購入假口罩
網店 OZONE Sportswear 表示，正發售一系列日本製造/日本品牌口罩。
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今次店方發售的日本製/日本品牌口罩包括:
日本製平和成人立體3D口罩 $149/60個
日本製Medicom 三文魚 $139/50個
日本製Elleair 大王製紙三防99%17.5cm /15.5cm /14.5cm $22 包
日本製Azfit 99%30枚17.5 / 14.5cm $89/30個
日本製Azfit 運動透氣三防7枚14.5cm $25包
日版Medicom Dr. Protect 99% 小碼獨立包裝16.5cm $109/40個
日版Medicom Dr. Protect 99% 大碼獨立包裝17.8cm $109/40個
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟