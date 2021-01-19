【附購買詳情】家港口罩 Lv3 納米口罩 多款新口罩登場

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正發售新系列口罩。



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一直主力推出納米口罩的家港口罩，終於推出新款口罩。今次推出的包括全新漸變系列 (漸變紫 / 漸變星空 / 漸變粉) 和喜慶新款式招財貓，各款皆各具特色。口罩每盒售 $88，Level 3 水平，全獨立包裝，有 25 個口罩。



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家港口罩規格

納米濾芯

符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

產地 ：香港製造

包裝 ：25個/盒 （獨立包裝）



售價 ：$88/盒

買滿$300 免運費



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。