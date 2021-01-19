  • 14°C
香港時間 : 2021119日 (二) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買詳情】家港口罩 Lv3 納米口罩 多款新口罩登場

行內熱話 01:57 2021/01/19

分享：

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 表示，正發售新系列口罩。
             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

一直主力推出納米口罩的家港口罩，終於推出新款口罩。今次推出的包括全新漸變系列 (漸變紫 / 漸變星空 / 漸變粉) 和喜慶新款式招財貓，各款皆各具特色。口罩每盒售 $88，Level 3 水平，全獨立包裝，有 25 個口罩。

【其他內容】 最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

    點擊圖片放大
    +3
    +2


家港口罩規格 

納米濾芯

符合美國標準 ASTM F2100-19 Level 3

大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

產地 ：香港製造

包裝 ：25個/盒 （獨立包裝）

售價 ：$88/盒

買滿$300 免運費

口罩購買連結<<<

【其他內容】【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起
2021/01/18
【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起
盾牌牛年新年口罩 售$20/10個
2021/01/18
盾牌牛年新年口罩 售$20/10個
【一包齊三款】迎接春天! MEDEIS 漸變色系 Lv3 口罩 售$89/30個 最多獲 8 折優惠
今日
【一包齊三款】迎接春天! MEDEIS 漸變色系 Lv3 口罩 售$89/30個 最多獲 8 折優惠
著數優惠 香港 口罩

上一篇文章

【附購買連結】日本製造口罩特價祭! Medicom 三文魚售 $139 盒 / 平和 3D 各款售 $149 盒

下一篇文章

【一包齊三款】迎接春天! MEDEIS 漸變色系 Lv3 口罩 售$89/30個 最多獲 8 折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣