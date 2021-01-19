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【一包齊三款】迎接春天! MEDEIS 漸變色系 Lv3 口罩 售$89/30個 最多獲 8 折優惠

行內熱話 01:44 2021/01/19

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莎莎表示，正發售 MEDEIS Cotton Candy 和 Rainbow Grey 口罩。
            
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

MEDEIS 漸變色系口罩再有新款，MEDEIS Cotton Candy 和 Rainbow Grey 口罩現已在門市和網店上市。售價為 $89/30個，購買三盒有 8 折。

    點擊圖片放大
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【其他內容】 最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

MEDEIS口罩規格

ISO13485醫療工廠系統管理證書

SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

ASTM F2100 Level 3

EN 14683：2019 Type IIR

6mm扁耳繩，無束縛感覺

175mm x 95mm

售價:$89

(2盒可享9折優惠/3盒或以上可享8折優惠)

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【其他內容】【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60個起

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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