【疫市直擊】駿洋邨冷氣街市搶先開客不多　租戶：惟有等邨民入齊伙

新冠肺炎疫情肆虐，新落成公屋駿洋邨曾一度成為強制檢疫中心，導致公屋延至去年 12 月才開始入伙；不過 1 月 12 日駿洋邨冷氣街市已搶先開幕，租戶密鑼緊鼓預備。SME.hket 記者在現場發現，部分設備仍未竣工及租戶未開業，街市人流稀少。

惠豐涼茶素食負責人石惠賢透露：「駿洋邨承辦商招租為客戶著想，租鋪前先讓租戶衡量評估風險，也是良心承辦商。街市鄰近工廈和住宅區一定有需求，唯一問題是地點略為『隔涉』，新冠肺炎疫情關係始終還有居民未入伙，數日來人流稀少，相信待居民入伙後情況會不一樣。」

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她又說：「就算無宗教信仰，很多人贊成素食文化，看見全球暖化日益嚴重，這一代又見不到，下一代又會很慘，自己想盡一點棉力。」

石惠賢辦素食食品達 30 年，先後在葵興、火炭、屯門和九龍灣開設 4 間店鋪，不過在新冠肺炎疫情陰霾下屯門和九龍灣店鋪相繼結業。她又指，其他店鋪有人幫手打理，當兩間店鋪結業後好像跟丈夫閑坐無事，畢竟現時還未到退休年齡，不如另起爐灶「」。

▲ （左）石惠賢；（右）石惠賢丈夫

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駿洋邨街市店鋪面積較其他區份街市大。石惠賢透露，見租金尚可應付便嘗試營運，雖然店鋪租金便宜，但要有人流，生意才可相輔相成，期望街市往後多邨民入伙後營業額能改善。

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