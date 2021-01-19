新冠肺炎疫情陰霾持續一整年，病向淺中醫，若然出現感冒表徵時到西醫診症外，或許你會選擇買成藥，還是先喝一支藥茶紓緩呢？有健康飲品公司瞄準上班族市場，因應疫情轉攻租「快閃店」。

去年 11 月良茶隅在將軍澳康城開設快閃店（pop-up store），其聯合創辦人馬鐘潼（Adrian）表示，康城分店屬短期租約，簽約 5 年快閃店。公司服務對象主要是寫字樓及工廈上班族，新冠肺炎疫情影響企業安排員工在家工作（WFH），導致中環快閃店結業；另位於元朗民生區，星期六、日元朗分店甚少客人光顧，故近期轉策略攻「快閃店」。

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工​​​​​​【​見下頁】

▲ （左）良茶隅聯合創辦人馬鐘潼；（右）安華中西藥行掌櫃馬陳發

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

良茶隅於 2014 年進軍健康飲品市場，現時有 6 間專門店瓶裝零售店遍布港九、新界，其創立概念將中藥、涼茶便利化，將「煲涼茶」傳統推展新模式。馬鐘潼直言，本身投放廣告非常少，以往主要靠門市當成生意推廣一部分，「見街見人」；新冠肺炎疫情下網上業務雖升近 1 倍，但業務基數低，實際生意額跟實體門市相差不遠。他又指開設良茶隅目的是「幫到客人」，他們認為產品功效好便會回頭光顧，而非一味賣廣告、谷 SEO 或社交媒體。

趁旺角・尖咀高空置率開快閃店？四大核心零售區舖租跌近3成​​​​​​【見下頁】

▲ 良茶隅產品樽身設計一半為絲印磨紗，用作提醒顧客不應飲用過量。

時尚包裝中藥茶 兄弟齊心經營「良茶」小店【見下頁】

良茶隅的樽身設計中絲印磨紗，提醒一瓶分開兩次服藥。馬鐘潼又指：「公司產品樽身設計一半為絲印磨紗，用作提醒顧客不應飲用過量，相隔 4 小時後再喝其餘一半，期望透過設計把信息帶出來，故成本增加，一個樽成本逾 3 元；與此同時,，應付原材料、人工、物流運輸，還有租金等等，無辦法產品售價維持一定水平。」

工場以非常直接傳統運作方式進行，所以每日產量少，不過按照現有公司規模尚可應付，期望可以搬大廠房、部分工序可節省甚至自動化，提升產量。

▲ 良茶隅工場以非常直接傳統運作方式進行，每日產量少。

短期租約成疫市趨勢？地產商推「短租」吸引網店文青進駐【見下頁】​

馬鐘潼總結道：「傳統中藥行發展模式較難延續下去，始終香港零售環境及租金影響，不容易捱下去，但如果我們開展新的事業，繼住開來，取了傳統開展新的模式，也會循新方面發展。」

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】