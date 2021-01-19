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【業界獻計】香港失業率6.6％創16年高位　中小企商會：政府發行消費券刺激市道

商管策略 17:02 2021/01/19

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新冠肺炎疫情持續 1 年，大量中小企無力支撐無奈結業，失業率再次上升。香港特區政府公布今年 10 月至 12 月失業率達 6.6%，創 16 年來新高 ，失業人數由 24 萬升至 24.5 萬。有業界商會指出，中小企零售、餐飲業去年顆粒無收，盼政府發行消費券刺激市道。

政府公布最新失業率，大多數主要經濟行業的失業率均有上升，其中零售、住宿及膳食服務業的升幅相對明顯；就業不足率方面，下跌行業主要為貨倉及運輸輔助活動業，而上升的主要為零售業。

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中小企企業聯合會會長麥美儀坦言失業率再創新高是意料中事，聖誕、新年本應是零售、餐飲旺季，惟第四波疫情打亂從業者部署，以現時情況來看，農曆新年放寬限聚令機會渺茫，說：「無乜希望，不少老闆都索性結業，靜待市況轉趨穩定，甚至乾脆另找新舖，隨時租金便宜一半。過了 2020 年，結業、破產個案開始浮面，不少人都壯士斷腕，生業率無可避免變高。」

麥美儀希望政府能在防疫措施上更加強硬，務求確診數字盡快清零；對於政府即將公布的財政預算，她希望 100% 擔保貸款計劃能進一步優化，現時銀行不太樂於借出金額 20 至 30 萬的低額貸款，令到蚊型公司更難有錢周轉，她希望政府能與銀行斡旋，降低申請門檻、廷長還款期，令公司們有錢守業。

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中小企企業聯合會會長麥美儀。（資料圖片）

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麥美儀又說：「政府可以嘗試發行消費券，讓無法去旅行的市民都能留港消費，而消費券使用限期不宜過長，讓市民有誘因立即使用，令中小企能有錢撐過近期難關。同時，政府也可以考慮在深圳、香港交界地段設立展銷點，提供地方讓國內同胞消費，形式上無論是我們上去或供貨到展銷點都可以再詳細研究、考慮，最重要是有方法，有希望。」

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撰文 : 陳文政

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