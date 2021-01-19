新冠肺炎疫情持續 1 年，大量中小企無力支撐無奈結業，失業率再次上升。香港特區政府公布今年 10 月至 12 月失業率達 6.6%，創 16 年來新高 ，失業人數由 24 萬升至 24.5 萬。有業界商會指出，中小企零售、餐飲業去年顆粒無收，盼政府發行消費券刺激市道。

政府公布最新失業率，大多數主要經濟行業的失業率均有上升，其中零售、住宿及膳食服務業的升幅相對明顯；就業不足率方面，下跌行業主要為貨倉及運輸輔助活動業，而上升的主要為零售業。

花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）【見下頁】

留在家禮物家品銷情疫市升 港產手工蠟燭擴充實體店【見下頁】

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

中小企企業聯合會會長麥美儀坦言失業率再創新高是意料中事，聖誕、新年本應是零售、餐飲旺季，惟第四波疫情打亂從業者部署，以現時情況來看，農曆新年放寬限聚令機會渺茫，說：「無乜希望，不少老闆都索性結業，靜待市況轉趨穩定，甚至乾脆另找新舖，隨時租金便宜一半。過了 2020 年，結業、破產個案開始浮面，不少人都壯士斷腕，生業率無可避免變高。」

麥美儀希望政府能在防疫措施上更加強硬，務求確診數字盡快清零；對於政府即將公布的財政預算，她希望 100% 擔保貸款計劃能進一步優化，現時銀行不太樂於借出金額 20 至 30 萬的低額貸款，令到蚊型公司更難有錢周轉，她希望政府能與銀行斡旋，降低申請門檻、廷長還款期，令公司們有錢守業。

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工【見下頁】

▲ 中小企企業聯合會會長麥美儀。（資料圖片）

彈出又彈入花農小檔主點算？傳年宵有望原址重開 或縮短開放時間晚上9時【見下頁】

麥美儀又說：「政府可以嘗試發行消費券，讓無法去旅行的市民都能留港消費，而消費券使用限期不宜過長，讓市民有誘因立即使用，令中小企能有錢撐過近期難關。同時，政府也可以考慮在深圳、香港交界地段設立展銷點，提供地方讓國內同胞消費，形式上無論是我們上去或供貨到展銷點都可以再詳細研究、考慮，最重要是有方法，有希望。」

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】