盾牌牛年新年口罩 售$20/10個

盾牌表示，即時發售牛年新年口罩。



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盾牌將推出百福臨門、鴻福齊天賀年口罩，口罩為 Level 2 規格，成人尺寸，獨立包裝，擁有精美禮盒包裝。此口罩售 $3 個，一包 10 個售 $20，於官網和各門市有售。

盾牌口罩規格

成人175x95mm

獨立包裝，附送精美禮盒包裝



Level 2

售價:



$20/10個



$3/個



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。