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【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60 起

行內熱話 18:37 2021/01/18

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東興大藥房表示， 正發售一系列日本 YS / Ease Mask。
           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，新一批的日本 YS / Ease Mask 將於 2 月中到貨。YS 成人口罩售價為 $85/50 個，Ease Mask 成人/中童則售 $85/60 個。

    點擊圖片放大
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【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

口罩購買連結 YS mask<<<

口罩購買連結 Ease mask大人<<<

口罩購買連結 Ease mask中童<<<

【其他內容】  最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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