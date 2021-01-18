【附優惠連結】95 折優惠! 日本 YS / Ease Mask 售 $85/60 起

東興大藥房表示， 正發售一系列日本 YS / Ease Mask。



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店方指，新一批的日本 YS / Ease Mask 將於 2 月中到貨。YS 成人口罩售價為 $85/50 個，Ease Mask 成人/中童則售 $85/60 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。