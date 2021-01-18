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【疫市直擊】油尖旺區成播毒黑點？花墟照旺場・餐廳：6點後關門外賣都唔做

商管策略 17:33 2021/01/18

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第四波新冠肺炎疫情反覆，確診數字再次回升，更有專家指油尖旺區已成全新「播毒黑點」，提議無出現確診的同區大廈亦要強制檢測。買年花市民照舊「迫爆」旺角花墟，但比往年人流已算差；有旺角餐廳指現時生意比上年大跌 8 成，專家言論會進一步打擊外區客人的消費信心，未來會在晚上 6 時後拉閘，外賣也索性不做。

港大感染及傳染病中心總監何栢良直指油尖旺區已成傳播病毒「黑點」，政府應將未有確診個案的大廈亦納入強檢範圍，若等到有確診個案才檢測，病毒便已傳播去附近地區，為時已晚。

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買年花市民照舊「迫爆」旺角花墟，但比往年人流已算差。

9 月結業 10 月同街重開　黑布街酒吧：終見黎明旺角會愈來愈旺見下頁

在旺角黑布街經營 7 年的酒吧 TAP The Ale Project，負責人凌建邦（James）坦言，生意比去年同期少近 8 成：「6 點後禁堂食已影響非常大，天氣暖一點客人都會企在店舖外飲酒傾計，但近來天氣凍，客人都不肯站在外邊吹風，所以最近我們亦決定了六點後索性關門。現在專家說油尖旺變了新黑點，第一個感覺就是灰，我們作為小商戶其實無野可以做，現在只能看政府如何為同區居民檢測。而專家說了這番言論，在未檢測之前都已經打擊了外區客的消費信心，近期的經營環境都不會太樂觀了。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（1 月 18 日）公布，本港新增 107 宗新冠肺炎確診，創過去 1 個月新高，包括 5 宗輸入個案，102 宗本地個案，當中 42 宗屬於源頭不明。本地個案中，28 宗於梁顯利油麻地社區檢測中心或區內流動採樣站發現發現；42 宗源頭不明個案 20 宗患者居住油尖旺區，10 宗位處強制檢測小區範圍。

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Photo：何志衡

撰文 : 陳文政

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