【管理Tips】成功人士一定瞓得少？Amazon 創辦人貝索斯1招每日「瞓足」8個鐘

打工仔每日能睡 6 小時已經是「奇蹟」，睡 8 小時根本就是遙不可及的「夢」，企業管理層每日睡不到 5 小時也是常見的情況。然而，亞馬遜 (Amazon.com) 創辦人貝索斯（Jeff Bezos）每晚能睡 8 小時。他如何在經營企業的壓力之下，堅持 8 小時的「奢侈」睡眠？

Jeff Bezos 每晚能睡 8 小時的原因在於自己能調適日常生活。他曾在《CNBC》訪問中表示，他喜歡在早上打高爾夫球，故很早便起床，也很早就上床睡覺。

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工作方面，Jeff Bezos 喜歡在午餐前開「高智商會議」（high-IQ meeting）。他解釋，任何具有精神挑戰的事情，都是上午 10 點的會議。因為到下午 5 點，他就會說：「今天我不能再思考這個問題了，我們明天早上 10 點再說吧！」

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▲ 貝索斯喜歡在午餐前開「高智商會議」（high-IQ meetings）

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Jeff Bezos 之所以堅持睡 8 小時，是自己對決策品質的要求。他計算，若自己每天只睡 4 小時，就能多出 4 小時的時間；原先每日有 12 小時的生產力時間（productive time），現在就會有 16 小時。因此，就多了 33% 的時間做決策。但 Bezos 認為，這時的決策品質，可能會因為疲累或情緒而降低，因此犧牲睡眠去換取工時並不值得。

《Annals of Neurology》的一項研究表示，若睡眠時間減少，可能會做出更危險的決策，跟 Bezos 論點近似。至於科技公司微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），每天也是堅持睡 7 小時以上。

比起工時長度，Bezos 更注重工作質素，而睡 8 小時則是他保持高質素決策的關鍵。

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Photo：pexels、Store norske leksikon、Steve Jurvetson、Elvert Barnes