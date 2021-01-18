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【SME學堂】海洋公園不再一票「玩盡」將按景點收費　全球主題公園疫市如何保命？‌ ‌

商管策略 15:06 2021/01/18

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海洋公園重生方案今日正式「出爐」！以往 1 張門票可以遊覽園區所有景點及機動遊戲將成為歷史，新方案提出山上園區會採用按景點收費模式，而山下園區為免費入場的餐飲零售消閒區，所有設施由第三方營運。

海洋公園公司董事局主席劉鳴煒表示，海洋公園不再是「主題公園」，而是渡假勝地、目的地，將應用地理、科技引入外判的第三者伙伴，令公園多元化，與以往只有熊貓、過山車「好唔同」。

樂園必定要靠遊客支撐？荔園邱達根：政府應予園方自由決定商業化見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

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新冠肺炎期間，各國旅遊服務業及設施經營大受影響，主題公園也要想辦法變陣：

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‌Photo‌：‌ ‌よみうりランド遊園地、海洋公園、日本自由行、MATCHA、東京ディズニーリゾート

撰文 : 廖淑瑩

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