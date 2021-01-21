【香港製造】本地啤酒爭崩頭　過江龍推手工Cider 拓藍海

香港手工啤品牌超過 25 間，競爭激烈，想突圍而出殊不容易，有公司推出手工蘋果酒盼開拓全新市場。

Neonotic! Cidery 創辦人 Jordan Kostelac 表示，約 7 年前開始香港陸續有手工啤品牌誕生，至今市場有逾 20 間手工啤品牌，所以他們希望另闢蹊徑，為香港市場帶來前所未見的手工酒，並加入香港元素推出新產品，「螢果釀」因而在 2018 年 9 月應運而生。

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Kostelac 指出 ：「Cider（蘋果酒）在外國酒吧裏是熱門酒類，手工 Cider 亦發展得非常蓬勃，甚至同一品牌會推出不同甜度的 Cider 供客人選購。Cider 是以蘋果汁作為發酵基底，正如啤酒用麥汁、蜜糖酒用蜜糖轉化酒的糖粉一樣。港人普遍都認為 Cider 係女士更喜飲飲，但其實在外國男女都同樣受歡迎，尤其因為它不像啤酒般飲下去有漲的感覺，卡路里又低，在夏天非常受歡迎。」

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▲ 最新推出的桃味 Cider 。

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香港坊間的蘋果酒都偏甜，Neonotic! Cidery 則特意減低甜度，口感做得更乾身，盼以不同味道重新向港人介紹蘋果酒正宗風味，為此更特意採用常用於白酒的 Pinot Grigio 酵母，品嚐起來有點像香檳。

Kostelac 說：「我們以盲測方式挑選原材料，最終採用了土耳奇農場的蘋果。每瓶酒都是由農場方榨取蘋果汁並運港釀造。現時我們更加入了檸檬茶味和桃味 Cider ，希望加入不同香港元素打開市場。」

▲ Neonotic! Cidery 創辦人 Jordan Kostelac 。

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蘋果酒其實並非只有蘋果味，就正如啤酒的味道也是千變萬化一樣，在外國甚至有用梨汁做基底的酒，而這方面便需要慢慢向消費者教育。然而，蘋果酒在香港一直難以普及，原因之一是銷售渠道少，對酒吧來說，他們偏向購買批發式的 30 公升酒，但由於開封後要在 2 星期內飲完，所以會更樂於入貨容易傾銷的啤酒。

有見及此，Neonotic! Cidery 近年加入玻璃樽包裝，並開始在超級市場發售，生意在新冠肺炎疫情裏慢慢增長。

▲ Jordan 表示 Cider 比啤酒更易入口，卡路里低，潛在市場非常大。

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Kostelac 指出，Neonotic 由 Neon 和 Hypnotic 兩個字組成，Neon light 是霓虹燈、Hypnotic 則代表了迷幻。他解釋：「第一次來到香港，看到霓虹燈就感覺到迷幻的感覺，相信不少外國人來香港後都有同樣感覺。希望我將外國產品帶來香港的同時，亦能保留香港元素，我們正進行不同嘗試，例如檸檬茶味 Cider 本是我們的季節性酒，因為很受歡迎便變成了我們的恒常酒款。而某些季節性的酒我們會進行很多不同的試驗，例如加入四川花椒、 雲呢拿，希望為手工酒市場帶來新活力。」

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