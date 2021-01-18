DON DON DONKI 驚安再開新店!? 月底將於 D∙PARK 開張

DON DON DONKI 激安之殿堂 (驚安之殿堂) 在香港大熱，店方又開新分店?



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DON DON DONKI 表示，即將在荃灣開新的 Pop up store 期間限定店，店內將發售日本時令水果、日式賀年禮盒、福袋、玩具、美妝、家庭用品。開店時間由 1 月 25 日至 2 月 28 日，地點荃灣 D∙PARK 愉景新城。

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不過有網民表示，DON DON DONKI 在同樣有正式門市的荃灣再開 Pop up store 作用不大，倒不如在其他地區開店更實際!



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DON DON DONKI Pop up store @ D∙PARK愉景新城



地點：荃灣青山公路荃灣段398號1樓1065鋪 (荃灣站A3出口)

營業日期：2021年1月25日至2月28日

營業時間：早上10時至晚上8時 (2月5日至14日營業至晚上9時)

付款方式：只限電子付款方式 (不設現金交易)



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