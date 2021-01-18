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【搶戲院生意？】Netflix 原創電影計劃 「一周一新片」成新商業模式（有片）

商管策略 12:34 2021/01/18

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2020 年受新冠肺炎疫情影響，令不少電影上映日期推遲，甚至有片商改用串流平台上映新片。Netflix 也看準這個機會，日前公布 2021 年將會推出的 70 部原創電影，平均每星期會有 1 至 2 部電影上架，令「一周一新片」成新商業模式。

提前預告新一年的電影上映日期這個做法，Netflix 不是第一人。迪士尼（Disney） 漫威電影系列就一直都會公布漫威宇宙（Marvel Cinematic Universe）的續集電影何時上映，吸引影迷持續追蹤相關消息，再陸續公布新的資訊，讓影迷每次都可以延續電影的熱度。

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研究機構尼爾森（Nielsen）統計，在網上串流市場中，去年 Netflix 在電視節目與影集上「獨佔天下」，而原創電影則由迪士尼的 Disney+ 把持。Diseny+ 自 2019 年 11 月推出後便快速發展，在去年串流次數最多的電影前 10 名中，迪士尼的電影就佔了 7 部。可見 Netflix 也希望進軍串流電影界，跟迪士尼競爭。

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至於為何採取「一周一部」電影策略，Netflix 原創電影的負責人 Scott Stuber 解釋，他們今年決定製作這麼密集的作品排程，是因為 Netflix 希望可以滿足觀眾多元化的喜好，可以繼續為觀眾提供優質內容。

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Photo：Netflix Asia、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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