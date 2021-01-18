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【救市攻略】東京疫情「緊急事態」日本和民料蝕4000萬　難攻外賣轉多角度救市（多圖）

商管策略 15:01 2021/01/18

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日本政府為防止新冠肺炎疫情擴散，在今月中宣布針對東京首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣發布「緊急事態宣言」。食肆需在晚上 8 時前關閉，日本連鎖居酒屋「和民」有 8 成位於首都圈的分店需要關閉，料虧損 5 億至 6 億日圓（約港幣 3,737 萬至 4,485 萬元）。

「和民」創辦人渡邊美樹表示，餐廳已暫時關閉東京地區的 83 間分店，並維持約 20 間分店營業以供應午餐。他又指，和民在緊急狀態實施期間，因而要停業 1 個月或縮短營業時間，預計餐廳或虧損高達 6 億日圓。此外，由於居酒屋的外賣需求不多，因此和民不會提供外賣服務。

從不加價・平均排3小時入座 壽司郎2招疫市搶150億生意見下頁

慳租金・慳人手一定得？疫情當紅「幽靈廚房」2021年恐大量倒閉見下頁

「和民」創辦人渡邊美樹。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

雖然「緊急事態宣言」導致和民生意額大跌，但品牌亦制定一系列「救市方案」：（見圖）

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Donki・超市都有用 「廉價」音樂洗腦歌令顧客認為產品更抵買見下頁

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Photo：Tokumeigakarinoaoshima、Lip Jin Lee、Asanagi、ロケットニュース24

撰文 : 廖淑瑩

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