【救市攻略】東京疫情「緊急事態」日本和民料蝕4000萬　難攻外賣轉多角度救市（多圖）

日本政府為防止新冠肺炎疫情擴散，在今月中宣布針對東京首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣發布「緊急事態宣言」。食肆需在晚上 8 時前關閉，日本連鎖居酒屋「和民」有 8 成位於首都圈的分店需要關閉，料虧損 5 億至 6 億日圓（約港幣 3,737 萬至 4,485 萬元）。

「和民」創辦人渡邊美樹表示，餐廳已暫時關閉東京地區的 83 間分店，並維持約 20 間分店營業以供應午餐。他又指，和民在緊急狀態實施期間，因而要停業 1 個月或縮短營業時間，預計餐廳或虧損高達 6 億日圓。此外，由於居酒屋的外賣需求不多，因此和民不會提供外賣服務。

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▲ 「和民」創辦人渡邊美樹。

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雖然「緊急事態宣言」導致和民生意額大跌，但品牌亦制定一系列「救市方案」：（見圖）

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Photo：Tokumeigakarinoaoshima、Lip Jin Lee、Asanagi、ロケットニュース24