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【老店撐不住】105年歷史曾福琴行全線結業　港產鋼琴先驅北角琴行街因而命名

業界頭條 09:28 2021/01/18

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又一間老店消失！創立於 1916 年，至今已有 105 年歷史的曾福琴行，日前在官網宣布「光榮結業」，又指「琴行見證了香江的百年盛衰，現在是時候跟各位道別了」，而店舖由即日起會進行清貨、清倉至 3 月。

店舖的公告未有列出具體結業日期，但琴行兩間位於灣仔及黃竹坑的分店將結業。曾福琴行為香港歷史最悠久琴行，最早總部設於灣仔，並在北角設有廠房，而位於北角的「琴行街」正是因曾福琴行而命名。

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曾福琴行為香港歷史最悠久琴行，最早總部設於灣仔，並在北角設有廠房，而位於北角的「琴行街」正是因曾福琴行而命名

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曾福琴行創辦人曾福原在羅便臣鋼琴公司學習調音，之後進修造琴技術。他於 1916  年在灣仔摩利臣山道創立曾福琴行，經營鋼琴調音及維修，之後自行生產 Morrison 摩利臣牌子鋼琴，曾在北角自設廠房。曾福琴行其後發展樂器零售及批發業務，除了售賣自家鋼琴，亦兼賣其他西方樂器及音響器材，之後更開設音樂中心及樂器班。曾福琴行現正進行結業前清貨，各式樂器、配件及樂理書籍，均以「清倉價」發售。

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Photo：曾福琴行

撰文 : 廖淑瑩

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