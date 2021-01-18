【附真假口罩圖】台灣廠竟抄襲香港口罩設計!? 官方提醒買家不要誤購假琉球皇 Oki 口罩

琉球皇 Oki 在 FB 專頁表示，在網上發現有冒牌琉球皇Oki三寶口罩發售，提醒買家不要買錯!



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琉球皇 oki 表示，琉球皇 oki x 同舟三寶卡通口罩受到大家熱烈支持，但近日在網上發現疑似冒牌三寶口罩發售。經調查後，發現冒牌貨分別在淘寶及台灣部份零售網站出售。有一款假冒口罩更是聲稱由台灣廠商製造，不但在台灣製造，而且擁有雙鋼印，亦有台灣衛字編號。

官方提醒用戶，這批無牌口罩不但侵犯他們的知識產權，亦完全沒有品質保證。所有正版三寶口罩一律由同舟口罩在香港生產，防護級別達最高規格、彩色布料亦有SGS認證、絕對符合￼國際￼安全標準。官方望買家絕對不要貪便宜，購買冒牌貨。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。