【內含神秘款式】HK99 驚喜版港產口罩 獨立包裝售 $58/30個

福港中西大藥行表示，正在門市和網店發售 HK99 驚喜版港產口罩。



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這款HK99 驚喜版口罩是香港製造，支援 Level 2 防護。此口罩最特別的地區，是每盒 30 片口罩中，除包含款 20 片純白口罩外，還有 10 片神秘圖利口罩隨機放到盒中。因此大家需先考慮清楚，才好購買。

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HK99 口罩規格



-Level 2/Type IIR



-BFE ≥98% 及 PFE ≥98%

-一盒30片 (獨立包裝)



-20片純白及10片隨機時尚款式



-約175x95mm (未展開)



-香港製造

售價:$58



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。