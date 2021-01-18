【附購買連結】天壹口罩新年四色系列 獨立包裝售$30盒起

香港口罩廠天壹口罩 Oneness Mask 表示，即時發售新年四色系列。



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今次廠方發售的新色口罩，包括:古典黃、楓葉棕、橄欖綠和玫瑰紅，一盒一款色。口罩為 Level 3 規格，有成人和中童尺寸，一包 10 盒全獨立包裝，售 $30/盒起。

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Oneness Mask 口罩規格

-成人尺碼175x95mm



-中童尺碼145*95mm



-BFE達到99% PFE達到99% VFE達到99%



-符合ASTM F2100-19 Level 3



- 10片獨立包裝

售價

成人:$30/盒

中童:$42/盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。