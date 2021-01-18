新春限定優惠! 買 2 盒 Smile 365 Lv3 口罩 送笑顏復古紅色口罩

日本城表示，現時購買 2 盒 Smile 365 口罩，即送笑顏復古紅色成人口罩 10 片裝 1 包，門市和網店皆有售。



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Smile365 口罩規格

三層掛耳式成人口罩30片裝

尺寸約17.5 x 9.5cm

每片獨立包裝 方便衛生

100%香港製造

日本城香港自設廠房製造

ASTM Level

通過BFE、PFE、VFE*測試 >99%

STC 優質[正]印

口罩兩側壓線設計，剪裁更貼面

3mm 扁繩掛耳帶 配戴舒適

售價:$55盒 ($110/2盒】



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。