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【Lv3香港製造】超出位本土設計! HKMB X E片實驗室賀年口罩禮盒

行內熱話 03:36 2021/01/17

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香港口罩廠 HKMB 表示，將聯同 E片實驗室推出賀年口罩禮盒。
           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

HKMB 聯同 E 片實驗室 Entertainment Lab 推出賀年禮合套裝，一套四盒，一共有10款。口罩由 Live Ideas 設計師 Grace 操刀，E 片實驗室監督，每款口罩均參考了一種畫風，配合新年賀詞的寓意設計而成。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

    點擊圖片放大
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【其他內容】  最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

每盒賀年禮盒套裝包括

鴻圖禮盒x2 + 黃金禮盒x2

鴻圖禮盒款式包括：
笑口常開
步步高升
團團圓圓
牛年快樂
心想事成

黃金禮盒款式包括：
萬紫千紅
金銀滿屋
心心相印
八星報喜
花開富貴

HKMB口罩規格

-獨立包裝
-舒適透氣
-親膚性布料
-自家製熔噴布
-100%香港生產
-PFE > 99%, BFE > 99%, VFE > 99%

售價:$238  (30片獨立包裝x 4盒)

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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