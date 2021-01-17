【Lv3香港製造】超出位本土設計! HKMB X E片實驗室賀年口罩禮盒

香港口罩廠 HKMB 表示，將聯同 E片實驗室推出賀年口罩禮盒。



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HKMB 聯同 E 片實驗室 Entertainment Lab 推出賀年禮合套裝，一套四盒，一共有10款。口罩由 Live Ideas 設計師 Grace 操刀，E 片實驗室監督，每款口罩均參考了一種畫風，配合新年賀詞的寓意設計而成。



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每盒賀年禮盒套裝包括



鴻圖禮盒x2 + 黃金禮盒x2



鴻圖禮盒款式包括：

笑口常開

步步高升

團團圓圓

牛年快樂

心想事成



黃金禮盒款式包括：

萬紫千紅

金銀滿屋

心心相印

八星報喜

花開富貴

HKMB口罩規格



-獨立包裝

-舒適透氣

-親膚性布料

-自家製熔噴布

-100%香港生產

-PFE > 99%, BFE > 99%, VFE > 99%

售價:$238 (30片獨立包裝x 4盒)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。