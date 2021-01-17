【下月推出】神秘發光口罩盒! 小王子高防真立體口罩 珍藏版售$108盒

早前異度空間工作已預告將推出小王子高防真立體口罩，今次廠方有更多資料提供。



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廠方表示，小王子高防真立體口罩將在 2 月 1 日發售。售價為 $108 一盒，每盒有 10 片獨立包裝口罩。小王子真立體口罩除印上精美小王子圖案外，口罩盒的特別，既有熨金字樣和透明盒設計外，更獨有夜光圖案 (見下圖)。此口罩更附上獨立證書，別具珍藏價值。

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2月1日開賣



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。