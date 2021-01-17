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【下月推出】神秘發光口罩盒! 小王子高防真立體口罩 珍藏版售$108盒

行內熱話 03:17 2021/01/17

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早前異度空間工作已預告將推出小王子高防真立體口罩，今次廠方有更多資料提供。
          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，小王子高防真立體口罩將在 2 月 1 日發售。售價為 $108 一盒，每盒有 10 片獨立包裝口罩。小王子真立體口罩除印上精美小王子圖案外，口罩盒的特別，既有熨金字樣和透明盒設計外，更獨有夜光圖案 (見下圖)。此口罩更附上獨立證書，別具珍藏價值。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個
 

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【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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