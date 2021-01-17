【一盒有三款】Procare 老夫子賀年口罩 Level 2 獨立包裝售 $45 盒

香港口罩廠 Procare HK 香港保家表示，正發售 Ganawawa x 老夫子限量賀年特別版口罩。



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上次 Procare HK 曾推出聖誕節口罩，獲不少用戶支持。今次為祝賀老夫子第 2 代作者建築漫畫家王澤先生 70 歲壽辰，Procare HK 跟老夫子及 Ganawawa 三方聯乘，破天荒推出老夫子賀年特別版口罩(限量 3,000 盒)。

香港著名多媒體公仔設計師 Danny Chan 將老夫子幽默搞鬼嘅特色融入口罩設計之中，分別推出「經典漫畫」、「耐人尋味」、「弦外之音」、「人生百態」、「迷彩世界」 共 5 款風格鮮明獨特的口罩造型。

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Procare HK 口罩規格

A 系列包括「經典漫畫」、「耐人尋味」、「弦外之音」

B 系列包括「經典漫畫」、「人生百態」、「迷彩世界」

一盒 9 片，獨立包裝

每盒 3 款造型，每款 3 片

尺寸：175mm x 95mm（成人）/ 140mm x 95mm (中童)

PFE > 99%; BFE > 99%

達到 ASTM F2100-19 Level 2 標準

香港製造

售價 :$45/盒 (一盒 9 片，每盒 3 款造型)

賀年驚喜優惠現凡於網店購物滿 $100 (含最少一盒老夫子口罩)，即送限量版利是封一套(一套兩款，每款各 3 個，共 6 個)

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1月28日起發貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。