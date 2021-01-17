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【一盒有三款】Procare 老夫子賀年口罩 Level 2 獨立包裝售 $45 盒

行內熱話 02:47 2021/01/17

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香港口罩廠 Procare HK 香港保家表示，正發售 Ganawawa x 老夫子限量賀年特別版口罩。
         
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

上次 Procare HK 曾推出聖誕節口罩，獲不少用戶支持。今次為祝賀老夫子第 2 代作者建築漫畫家王澤先生 70 歲壽辰，Procare HK 跟老夫子及 Ganawawa 三方聯乘，破天荒推出老夫子賀年特別版口罩(限量 3,000 盒)。

香港著名多媒體公仔設計師 Danny Chan 將老夫子幽默搞鬼嘅特色融入口罩設計之中，分別推出「經典漫畫」、「耐人尋味」、「弦外之音」、「人生百態」、「迷彩世界」 共 5 款風格鮮明獨特的口罩造型。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個
 

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【其他內容】  最多 6.5折 終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

Procare HK 口罩規格

A 系列包括「經典漫畫」、「耐人尋味」、「弦外之音」

B 系列包括「經典漫畫」、「人生百態」、「迷彩世界」

一盒 9 片，獨立包裝

每盒 3 款造型，每款 3 片

尺寸：175mm x 95mm（成人）/ 140mm x 95mm (中童)

PFE > 99%; BFE > 99%

達到 ASTM F2100-19 Level 2 標準

香港製造

售價 :$45/盒 (一盒 9 片，每盒 3 款造型)

賀年驚喜優惠現凡於網店購物滿 $100 (含最少一盒老夫子口罩)，即送限量版利是封一套(一套兩款，每款各 3 個，共 6 個) 

口罩購買連結<<<

1月28日起發貨

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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