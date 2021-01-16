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【最多 6.5折】終極清貨! 盾牌口罩在黃金地段中環再開新店 口罩售 $19.5盒/50個起

業界頭條 18:44 2021/01/16

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盾牌表示，在中環開設新的 COVID 防疫產品分店，並以低至 6.5 折發售產品。
        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次開張優惠跟之前一樣，不同日期有不同的折扣。1月16 至 18日有最高 6.5 折，折扣包括所有盾牌或其他品牌的外科 3 層平面口罩，數量有限，售完即止。以最平的 康加Heal+h 兒童口罩 ASTM Level 2 計，原價售 $30/50個 ，6.5 折後即 $19.5/50 個。 其他口罩產品的最新價格可看下圖。

【其他內容】  【再破最低價】只售 $0.8一個! 香港製造 Cheerful Mask Level 3 獨立包裝售 $40/50個

中環門市部開張大酬賓優惠

1月16-18日： 6.5折 （-35%）

1月19日星期二：7折 （-30%）

1月20日星期三：7.5折 （-25%）

1月21日星期四： 8折 （-20%）

1月22日星期五：8.5折 （-15%）

註:只優惠盾牌FB專頁粉絲客戶(所有客戶必須Like盾牌專頁及Follow盾牌專頁，才可以享受優惠)每人只限以折扣價購買最多5盒，超過5盒產品，必須正價購買。其他「非外科平面口罩」產品正價發售

【其他內容】 【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

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分店地址:

中環德輔道中21-23號，歐陸貿易中心地下Z5舖Ornament Wong’s店內

中環地鐵站B出口

營業時間：每天11:00-19:00

【其他內容】 【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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